Un vieil homme avec une bosse sur le visage (VOD)

Il était une fois une belle commune au pied d’une montagne, séparée par un petit ruisseau. La partie nord était appelée « village du haut » tandis que la partie sud était nommée « village du bas ». Dans chacun des deux villages vivait un M. Kim. Plus étonnant, ils avaient tous les deux une bosse sur la joue gauche.

Un jour, Kim du village du haut gravit la montagne pour couper du bois. Plus il marchait, plus il semblait se perdre. Heureusement, il aperçut une vieille cabane abandonnée et entra à l’intérieur pour y passer la nuit. Le fait de se trouver tout seul au fin fond de la montagne le gênait. Il s’assit et commença à chanter, les yeux fermés, pour se débarrasser de la peur.

Lorsqu’il rouvrit les yeux, il faillit s’évanouir. Un groupe de dokkaebis entouraient le banc, les yeux rivés sur lui. Ces esprits malicieux lui demandèrent de chanter une autre chanson...





