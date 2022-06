Les célébrités sud-coréennes à Cannes dans l’objectif de la caméra de Kim David Hak-seon

©Kim David Hak-seon

La 75e édition du Festival de Cannes était une véritable fête pour le cinéma du pays du Matin clair. Deux sud-Coréens ont été récompensés : le réalisateur Park Chan-wook pour le Prix de la mise en scène et l’acteur Song Kang-ho pour le Prix d’interprétation masculine.

Pour découvrir les coulisses de ce grand rendez-vous cinématographique, l’émission « Entertainment Company » de la chaîne KBS 2TV a envoyé une équipe de production à Cannes. Le réalisateur Park Chan-wook et deux acteurs, Tang Wei et Park Hae-il, de son long métrage « Decision to Leave » ont été interviewés. Les fameux comédiens et bons amis, Lee Jung-jae et Jung Woo-sung sont, eux aussi, passés devant leur caméra pour parler de leur film « HUNT », présenté hors compétition.





Notre invité de la semaine, Kim David Hak-seon, un jeune Français d’origine coréenne, dépéché sur place en tant que réalisateur et cadreur, nous parle de ses rencontres avec des stars sud-coréennes invitées sur la Croisette et de ses expériences professionnelles et personnelles en Corée du Sud.





