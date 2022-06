Membres : So-hee, Do-A, Yu-kyung, Yeon-je, Ka-rin, EJ et Chae-jeong

Début : 2017





Alice est un girls band sud-coréen, formé en 2017. Il est composé de sept jeunes filles : So-hee, Do-A, Yu-kyung, Yeon-je, Ka-rin, EJ et Chae-jeong.





A l’origine, le groupe se nommait Elris et était composé de cinq membres. Avant leurs débuts en tant que membres d’Elris, So-hee et Ka-rin se sont déjà fait remarquer par le public lors de leur apparition dans la sixième saison de l’émission de télé-crochet « Super Star K » de SBS.





Elris a officiellement débuté le 1er juin 2017 avec un mini-album intitulé « We, First ». En septembre de la même année, le groupe féminin a enregistré son deuxième mini-album « Color Crush ». Son troisième, « Summer Dream », est paru en juin 2018. En février 2020, deux nouvelles têtes, EJ et Chae-jeong, ont rejoint l’équipe, et le septuor a sorti un nouveau mini-album « Jackpot ».





En avril, la bande s’est renommée Alice et a publié un nouveau single « Power of Love », une ballade au piano, qui met bien en valeur les belles voix de ses membres.





Discographie

We, First (mini-album, juin 2017)

Color Crush (mini-album, septembre 2017)

Summer Dream (mini-album, juin 2018)

Jackpot (mini-album, février 2020)

Power of Love (single, mai 2022)