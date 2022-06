« Hôtel dans l’espace » de Yu Sun-hee

ⓒ Getty Images Bank

Elle examina le sol à la recherche de papier. Même un tout petit morceau qui semblait aussi léger qu’une plume paraissait lourd à ses yeux. Alors son dos se courbait de plus en plus vers le bas pour observer le sol encore plus attentivement.





De ce fait, elle regardait le ciel de moins en moins souvent. Elle finit par oublier complètement à quoi il ressemblait ou comment les nuages flottaient.









- Extrait de l’émission





Un jour, May lui apporta un carnet de croquis. La vieille dame s’émerveilla devant l’un des dessins à l’intérieur. La petite fille y avait dessiné un bel univers : la Terre ronde, la splendide Saturne avec ses anneaux, le Jupiter grumeleux, le soleil avec ses reflets rouges, et un vaisseau spatial en forme de champignon voyageant parmi les planètes.





« A quand remonte la dernière fois que j’ai regardé le ciel, les étoiles et la Lune ? »





Elle marmonna toute seule en levant les yeux vers le ciel couvert, comme s’il allait bientôt pleuvoir.





그 날은 메이가 다 쓴 스케치북을 가져왔는데요,

할머니는 그림을 보다가 탄성을 질렀습니다.





약간 찌그러진 둥그스름한 지구에

아름다운 테를 두른 토성,

몸빛이 황갈색으로 빛나는 울퉁불퉁한 목성,

붉은 빛이 뿜어져 나오는 태양,

그리고 그 주위를 돌고 있는 버섯 모양의 우주선까지

찬란하게 아름다운 우주의 모습이었습니다.





“하늘은 본 게 언제였더라? 별을 본 게 언제였지? 달을 본 건...”





할머니는 중얼거리며 하늘을 올려다 보았습니다.

하늘은 비가 올 듯 회색빛이었습니다.









# Interview : Bang Min-ho, critique littéraire

La vieille dame a mené une vie dure et elle est maintenant à bout de forces. Elle gagne sa vie en ramassant des papiers usés, les yeux toujours rivés sur le sol. Elle arrive enfin à voir le ciel grâce au dessin de May. Nous sommes tellement occupées par nos vies qu’il nous arrive rarement de lever les yeux vers le ciel. Mais lorsque nous le regardons, nous obtenons une perspective très différente de nos vies : nous pouvons ainsi les observer de haut, depuis l’espace. On peut dire que cette scène décrit ce moment de révélation.









Les saisons passèrent et la vieille dame ramassait toujours des cartons et des papiers usés. Mais elle n’était plus seule. Elle avait la dame à la bosse à ses côtés. Le soir, les deux dames prenaient le dîner ensemble et partageaient une tisane de gingembre.





Parfois, la dame de papier plongeait dans ses pensées alors qu’elle regardait le dessin de l’espace accroché au mur.





« Peut-être qu’ici, c’est l’hôtel dans l’espace. C’est là que je me repose lors de mon voyage… Je suis donc au milieu de l’univers. »





여러 계절이 왔다가 가고, 다시 왔다가 갔단다.

종이 할머니는 여전히 폐지를 모았어.

그렇지만 이제는 혼자가 아니야.

눈에 혹이 난 할머니와 같이 주웠어.

그리고 저녁이 되면 따뜻한 밥도 같이 먹고, 생강차도 나누어 마셨지.





종이 할머니는 벽에 붙여 놓은 우주 그림을 보며,

잠깐잠깐 이런 생각에 빠졌단다.





‘여기가 우주 호텔이 아닌가?

여행을 하다가 잠시 이렇게 쉬어 가는 곳이니...

여기가 바로 우주의 한 가운데지’









Auteur : Yu Sun-hee (1969 –)

- Débuts littéraires : en 2006 avec la publication de son conte pour enfants « Chez Sun-hee ».