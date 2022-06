École de police (14) 잘됐다

Dialogue

노범태: 난 다 끝난 줄 알았는데...

No Beom-tae :Je pensais que tout était fini...

선호 니가 우리 연락도 안 받고 그래서.

Parce que tu n’as pas répondu à nos appels.





조준욱:그니까.

Cho Jun-ouk :Ben oui.

너 임마 우리가 몇 번이나 찾아간 거 알지?

Eh mec, tu sais qu’on est allés te voir plusieurs fois ?





강선호: 미안해.

Kang-seon-ho :Désolé.

자격이 생겼을 때 당당하게 나타나고 싶었어.

Je voulais vous voir dignement

après avoir été admis à nouveau.





노범태: 그래도 진짜 잘됐다. 진짜 잘됐어.

No Beom-tae :En tout cas, ça se finit bien. Ça se finit bien.





L’expression de la semaine

잘됐다: Ça se finit bien





Le verbe 잘되다 signifie bien marcher, bien se dérouler, se réaliser correctement. Cette expression est utilisée lorsque l’on est heureux du bon dénouement de quelque chose que l’on attendait. Et pour accentuer cette satisfaction, on peut rajouter les adverbes 정말 vraiment, 정말 잘됐다 ou encore 진짜, 진짜 잘됐다.

Et pour montrer davantage que l’on est content, on peut allonger oralement la dernière syllable 다 de 잘됐다. Comme c’est une réaction à un événement qui s’est déjà déroulé, on en tiendra compte en utilisant systématiquement la forme passée 잘됐다 et non 잘되다 ou 잘된다.





Dans le cas où ce n’est pas un aboutissement que l’on désirait personnellement mais qui pourrait s’avérer être une bonne opportunité, dans ce cas, on utilisera l’expression 오히려 잘됐다, 오히려 잘됐어, au contraire, tout compte fait, ça se finit bien.





Exemples

① 가: 나 이번에 장학금 받게 됐어.

나: 와, 정말? 그렇게 열심히 공부하더니 정말 잘됐다. 축하해.

A : Cette fois-ci, je vais recevoir une bourse.

B : Ah, vraiment ? Toi qui étudies si dur, c’est vraiment bien. Félicitations.





② 가: 우리 모임이 다음 주로 연기됐다.

나: 아유, 잘 됐다. 안 그래도 피곤해서 쉬고 싶었는데.

A : Notre reunion a été repoussée à la semaine prochaine.

B : Ah, ça tombe bien. Comme je suis fatigué, je voulais me reposer.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Le pronom sujet de la première personne du singulier 나 je

- La particule 는/은 qui précise la fonction de sujet

- Le verbe finir 끝나다

- La forme verbe + ㄴ+줄 +알다 je pensais que

- Le pronom sujet de la deuxième personne du singulier 니 tu, toi

- La particule가/이qui précise la fonction de sujet

- Nous 우리

- La communication, l’appel 연락

- Recevoir, répondre 받다, recevoir un appel 연락(을) 받다

- L’adverbe 안 marque la négation, ne pas

- Alors, c’est pour cela que 그러니까, 그니까 (forme abrégée oralisée)

- Plusieurs fois 몇 번

- Rendre visite 찾아가다

- Être désolé 미안하다

- La qualification자격, être qualifié pour 자격이 있다

- Acquérir, avoir생기다, 자격이 생기다 être admis

- La forme radical du verbe + 을 때quand, lorsque

- Être plein de dignité 당당하다, dignement 당당하게

- Apparaître, réapparaître 나타나다

- La forme radical du verbe + 고 싶다 vouloir, avoir envie de

- Pourtant, néanmoins, en tout cas 그래도

- Vraiment 진짜

- Bien marcher, bien se dérouler, se réaliser correctement잘되다