La rue des restaurateurs de tteokbeokkis de Sindang

Plat emblématique de la cuisine sud-coréenne, surtout de la street food, apprécié des touristes tout comme des locaux, que deviennent ces fameux « tteokbeokkis », quand ils sont servis dans un restaurant ? Nous nous sommes rendus dans la rue des restaurateurs de tteokbeokkis à Sindang pour goûter à la chose de plus près.





ⓒ Elody Stanislas

Contrairement à ce plat cuisiné lorsqu’il est vendu dans les stands de rue accompagné de bouillon de « eomuk », les fish cake, de « sundae », ce boudin fourré de vermicelles ou blood sausage en anglais et également de friture, comment est-il présenté lorsque ce mets est servi dans un restaurant et qu'il n’est plus un snack mais alors un repas ?





A la manière coréenne, vous vous retrouvez devant un plat prêt à cuire mais dont la cuisson se terminera pendant que vous discutez autour d’un verre. Il faut dans un bouillon avec quelques légumes, des « tteoks », des gâteaux de riz, des « gunmandus », les raviolis frits, des nouilles « ramyeon » ainsi que des nouilles de verre auxquelles on ajoute des « eomuk », les gâteaux de poisson. Le tout surmonté d’une bonne cuillerée de sauce pimentée. Vous faites bouillir le tout quelques instants, jusqu’à ce que les « tteoks » deviennent tendres et vous pouvez déguster.





ⓒ Elody Stanislas

Ce plat très réputé est apprécié des petits comme des grands, des étrangers comme des résidents locaux. C’est sûrement pour ça que cette rue à Sindang et ses restaurants ne désemplissent pas. Facile d’accès en métro comme en bus, les établissements de la ruelle des restaurateurs de tteokbeokkis ouvrent jusqu’à tard dans la nuit. Parfait pour ceux qui rêvent d’un verre.





Pour le menu par contre, sachez que vous n’avez pas trop le choix, c’est gâteau de riz ou gâteau de riz. Mais vous pourrez toujours vous rabattre sur le riz sauté que l’on prépare dans le reste de sauce. Et nous vous rassurons, cuits de cette manière c’est bien moins épicé que la cuisine de rue. Alors qu’attendez-vous ? Bon appétit !





ⓒ Elody Stanislas