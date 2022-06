Cannes 2022 : double récompense pour le cinéma sud-coréen

ⓒYONHAP News

Deux sud-Coréens ont été primés lors de la 75e édition du Festival international du film de Cannes, achevée le 28 mai en France. Song Kang-ho a remporté le Prix d’interprétation masculine pour son rôle dans « Les Bonnes étoiles » (ou « Broker ») et Park Chan-wook celui de la mise en scène pour « Decision to Leave ».





Song, star de « Snowpiercer, le Transperceneige » et de « Parasite », est apprécié pour sa manière de jouer très naturelle et sa capacité d’exprimer des émotions tout en subtilité. Dans « Les Bonnes étoiles », l’acteur de 55 ans a incarné le personnage de Sang-hyun, un patron de pressing qui vole un nourrisson pour le vendre à un couple en mal de bébé, mais qui se décidera finalement à lui trouver une bonne famille en compagnie de la mère biologique. Le film explore le phénomène de « Baby Box », à savoir un cocon sécurisé où une mère célibataire peut abandonner discrètement son nouveau-né. Ce film sud-coréen est particulier car il a été réalisé par le grand cinéaste japonais Hirokazu Kore-Eda, lauréat de la Palme d’or en 2018, pour son drame familial « Une affaire de famille ».





Park, lui, est un habitué de la Croisette. En 2004, le cinéaste a déjà remporté le Grand Prix du jury avec « Old Boy » et cinq ans plus tard le Prix du jury avec « Thirst, ceci est mon sang ». Son film « Mademoiselle » était également en compétition en 2016. Dans « Decision to Leave », il propose l’histoire d’un enquêteur chargé d’élucider la mort d’un homme retrouvé dans la montagne, dont la femme inspire à la fois le soupçon et l’attirance. Les deux protagonistes sont incarnées par le sud-Coréen Park Hae-il et la Chinoise Tang Wei.





Le K-cinéma faisait déjà preuve d’une performance indéniable. Mais c’est la première fois que deux films « made in Korea » remportent à la fois deux récompenses aussi prestigieuses au Festival de Cannes. Song Kang-ho est le deuxième comédien du pays du Matin clair récompensé dans une catégorie d’interprétation, homme et femme confondu, à Cannes, après sa compatriote Jeon Do-yeon pour sa prestation dans « Secret Sunshine » en 2007. En ce qui concerne le Prix de la mise en scène de Park Chan-wook, c’est une première en 20 ans qu’un réalisateur sud-coréen décroche cette récompense depuis Im Kwon-taek, en 2002, avec son œuvre « Ivre de femmes et de peinture ». Par ailleurs, la consécration du film sud-coréen réalisé par le cinéaste japonais, « Les Bonnes étoiles », devrait susciter des projets de collaboration qui surpasseront les frontières.