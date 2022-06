9e opus officiel de Psy (2)

vec son 9e opus officiel publié le 29 avril dernier, Psy signe son grand retour après cinq années de pause. Pour rendre cet album d’autant plus spécial, le patron du label P Nation a collaboré avec plusieurs musiciens de renom à commencer par Suga de BTS, Hwa-sa de Mamamoo et Tablo de Epik High.





Son titre phare « That That » produit par Suga, conserve le trône sur la plupart des sites de streaming musical en Corée du Sud. Son clip vidéo a franchi la barre des 160 millions de vues sur YouTube et le « That That Challenge » comptabilise près de 700 millions de vues sur différents réseaux sociaux.





Le rappeur, de son vrai nom Park Jae-sang, désigné comme l’artiste le mieux réputé pour le mois de mai derrière Lim Young-woong et BTS, confirme ainsi sa popularité presque intacte à travers son dernier album.