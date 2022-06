Lee Seung-hwan est de retour pour « The Concert That You Want »

Date : les 18 et 19 juin

Lieu : Centre de culture à Yongin





Lee Seung-hwan va faire son grand retour pour donner le concert que les spectateurs veulent. Intitulé « The Concert That You Want », son concert se tiendra les 18 et 19 juin au centre de culture à Yongin dans la province de Gyeonggi.





L’artiste qui est à la tête de son propre label Dream Factory va ainsi donner un spectacle inoubliable durant 150 minutes. Pour marquer les esprits, il interprétera non seulement des ballades touchantes mais aussi des chansons de rock idéales pour se débarrasser du stress.





Pour rappel, le « petit prince » de la k-pop a fait son apparition à la télévision pour la première fois depuis cinq ans en tant que membre du jury dans un nouveau télé-crochet, diffusé depuis le 19 mai sur la chaîne Channel A.