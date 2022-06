JAZZ REBOOT : Bae Jang-eun et Woong San donneront un concert collectif

Date : le 23 juin

Lieu : Mapo Art Center à Séoul





La vocaliste de jazz Woong San et la pianiste Bae Jang-eun vont monter ensemble afin de donner un concert le 23 juin au Mapo Art Center situé dans la capitale sud-coréenne. Il faut savoir que ce centre qui compte 1 000 places, a lancé cette année un nouveau projet consacré au jazz, baptisé « Jazz Reboot ».





Dans ce cadre, l’ancienne religieuse bouddhiste et la musicienne qui dirige « Liberation Band » interpréteront plusieurs célèbres morceaux comme « I Can’t Stand the Rain », « Too Far » ou encore « Yesterday ». Comme le titre du spectacle « Harmony » laisse entendre, cette représentation collective sera une excellente occasion pour savourer l’harmonie musicale des deux figures de jazz, dignes représentantes de l’Asie.