Ji-min de BTS est le membre de boys band le mieux reconnu depuis 41 mois

ⓒ Big Hit Music

Ji-min est indétrônable en matière de réputation publique, restant à la première place du classement des membres de boys band les mieux réputés en Corée du Sud pour le 41e mois consécutif. C’est le résultat du mois de mai publié par l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée qui dresse mensuellement le palmarès des personnalités les mieux reconnues auprès du grand public.





Pour cela, plus de 157 millions de données sur 703 membres de groupes masculins ont été passés au crible du 14 avril au 14 mai, tenant compte de quatre indices : la participation, la communication, la communauté sur Internet et les médias. Les mots clés qui sont les plus associés au vocaliste du septuor sont OST, With You et Our Blues. En effet, il a récemment interpréter une ballade intitulée « With You » pour la bande originale du drama « Our Blues ».





Arrivent ensuite Suga du même groupe qui a produit le titre phare du dernier album de Psy, et Kang Daniel de Wanna ONE qui a dévoilé, le 24 mai, son tout premier opus officiel « The Story ».