Jennie domine le classement des membres de girls band les mieux réputées

Selon l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée, Jennie s’est classée première dans le palmarès des membres de girls bands les mieux réputées auprès des consommateurs. C’est le résultat de l’analyse effectuée du 15 avril au 15 mai sur plus de 97 millions de données concernant 579 chanteuses de groupes féminins de k-pop.





La vocaliste de Blackpink a vu son indice de réputation de marque baisser de 1,04 % par rapport au mois d’avril. Les trois qualificatifs les plus mentionnés à son sujet sont « parfaite, sexy et audacieuse ». Elle est suivie par Bona de Cosmic Girls et Hwa-sa de Mamamoo dont la réputation publique a augmenté respectivement de 4,03 % et 190,75 % en un mois.