COVID-19 : levée du confinement de Shanghai après plus de deux mois

A Shanghai, capitale économique de la Chine, le confinement ultrastrict a été levé le 1er juin, à savoir 65 jours après son imposition.





22 des 25 millions d’habitants ont enfin pu sortir librement de chez eux, les 3 millions restants étant toujours confinés du fait qu’ils se trouvent dans des zones à risque. Les transports en commun ont donc repris leur service, et les voitures et les motos sont de nouveau sur le bitume. Bon nombre de citoyens se sont baladés sur le Bund, une zone piétonne qui borde le fleuve Huangpu en savourant leur liberté retrouvée.





Cependant moins d’un jour plus tard, quatre complexes résidentiels de deux arrondissements, et cela inclus les commerces, étaient remis en quarantaine pour deux semaines. En cause : le recensement de sept nouvelles infections.





Le gouvernement chinois tente de remettre son économie sur les rails, mais cela devrait prendre du temps. Car suite au verrouillage de plusieurs grandes villes du pays comme Pékin et Shenzhen, la Chine a connu une baisse de ventes en gros et au détail de 11,1 % en avril dernier.