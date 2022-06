Nanse, époque tumultueuse

Une comédie musicale intitulée « Nanse », qui signifie « époque tumultueuse » est jouée depuis le 31 mai jusqu’au 21 août au Performing Arts Center de l’université Seokyeong, située dans le quartier de Daehangno à Séoul.





Cette nouvelle pièce, écrite, composée et mise en scène par Kim Eun-young, est basée sur une histoire réelle entourant la fondation de la dynastie Joseon.





A la fin du XIVe siècle, le prince Lee Bang-won contribue grandement, avec l'aristocrate érudit Jeong Do-jeon, au succès de la révolution menée par son père Lee Seong-gye pour renverser le royaume de Goryeo et établir une nouvelle dynastie. Pourtant, après la fondation du nouvel Etat, Lee Bang-won et Jeong Do-jeon sont en désaccord sur le mode de gouvernance du pays, et leurs relations se détériorent progressivement.





Date : du 31 mai au 21 août 2022

Lieu : Performing Arts Center de l’université Seokyeong à Séoul