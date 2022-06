Concert de la guitariste Park Kyu-hee et de l’harmoniciste Park Jong-seong

La guitariste classique Park Kyu-hee et l’harmoniciste Park Jong-seong se produiront ensemble lors d'un concert intitulé « Amigo » qui se tiendra le 14 juin au Centre d'arts de Séoul, situé dans le sud de la capitale.





Park Kyu-hee a commencé ses études de guitare à l'âge de trois ans, et s'est formée à Tokyo et à Vienne. Elle a remporté, en 2008, le 1er prix du Concours du Printemps de la guitare en Belgique et, en 2012, le 1er prix et le prix du public du Concours de guitare d'Alhambra en Espagne.





Park Jong-seong est lauréat du Festival d'harmonica d'Asie-Pacifique en Chine en 2008. Il cherche à élever l’harmonica, souvent considéré comme un instrument d'accompagnement, au rang d'instrument soliste.





Les deux jeunes musiciens, liés d’une amitié de dix ans, joueront des chansons populaires comme « If » du groupe américain Bread, « Lettre » du chanteur sud-coréen Kim Gwang-jin, ainsi que des œuvres du compositeur argentin Astor Piazzolla comme « Libertango » et « Oblivion ».





Date : le 14 juin 2022

Lieu : Centre d’arts de Séoul