Les artistes de la culture pop en Corée du Nord

La Corée du Nord a commencé à décerner le titre de « méritant » aux citoyens ayant contribué à développer l'art national pendant la guerre de Corée, avant de l’élargir aux hommes et femmes s’étant distingués dans divers domaines comme les médias, la science, la publication et le sport.





Parmi les artistes ayant reçu les titres honorifiques de « méritant » ou d’acteur ou actrice « du peuple », on peut citer le musicien traditionnel Chung Nam-hee, l'acteur de théâtre Hwang Chol, la danseuse légendaire Choi Seung-hee ou encore l'actrice de cinéma Mun Ye-bong.





« Concernant la formation des artistes, la Corée du Nord a mis en œuvre une stratégie de sélection des candidats, laquelle commence très tôt : le régime offre en effet une éducation précoce aux jeunes enfants chez lesquels ont été décelés des dons artistiques. Les jeunes candidats obtenant de bons résultats lors de concours internationaux sont par la suite admis dans des instituts de formation d'artistes », explique Jeon Young-seon, professeur de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk.





Il existe bel et bien des artistes pop à succès au nord du 38e parallèle, mais alors que la scène pop sud-coréenne a étendu son champ d'action au monde entier, les vedettes du Nord évoluent dans une sphère d'activité bien plus restreinte, limitée aux frontières de leur pays, dont la culture et l’art, très imprégnés de politique et strictement contrôlés par le régime, ont bien du mal à sortir, et à trouver un écho auprès de la population mondiale.