Fabien-Ouchan Shim fait revivre « La Belle Epoque, quand l’homme était encore beau »

Le Salon international du livre de Séoul (SIBF) a eu lieu du 1er au 5 juin au COEX et les dévoreurs de livres étaient nombreux à assiéger cet endroit pour découvrir les nouvelles publications ou rencontrer les auteurs. Samedi dernier, au sein du pavillon français, Fabien-Ouchan Shim s’est prêté à la séance de dédicace pour sa nouvelle parution « La Belle époque quand l’homme était encore beau ».

Né à Séoul et ayant étudié la mode à Paris, notre invité de la semaine a passé la moitié de sa vie dans la capitale française où il s’est considérablement inspiré de la Belle Epoque. « Toutes les personnes que j’ai adorées dans la culture française avait un lien avec la Belle Epoque. Je voulais savoir pourquoi tout d’un coup dans une époque, on ne pensait qu’à la beauté et à savourer la culture en masse. »





Fabien-Ouchan est un véritable ambassadeur de la Belle Epoque de la France et aussi un passionné des sujets liés aux femmes. Il a publié différents essais depuis 2006 sur son intérêt principal :

« Les Parisiennes et les Séoulites », « Les femmes de Cheongdam-dong » ou encore « Comme des françaises ». Il met en avant l’intelligence et la force des femmes françaises et souhaite que ses compatriotes sud-coréennes en fasse un modèle.

Il a également parlé de sa relation particulière avec son égérie l’actrice sud-coréenne Song Hye-kyo. En 2011, ils ont publié un photobook réalisé à Paris et celui-ci a permis à Song de faire la couverture de Vogue Korea, une première pour une coréenne. L’année dernière, Fabien-Ouchan l’a aidée à perfectionner ses dialogues en français lorsqu’elle a interprété un rôle de designer dans la récente série « Now, We Are Breaking Up ».





« Le résultat, je suis hyper content mais il y a quelques méchants commentaires. De toute façon, le français n’est pas sa langue maternelle... elle a fait un effort pour parler comme ça, elle a appris par cœur phonétiquement, et je crois qu’elle a atteint un très bon niveau. »