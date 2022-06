Les souliers rouges (1) 조심하지

Dialogue

진아: 엄마 얼굴 왜 그래? 피 나.

Jin-a : Maman, qu’est-ce que tu t’es fait au visage? Tu saignes.





희경: 으응. 엄마 탁자에 부딪쳤어.

Hui-gyeong : Ah, je me suis heurtée à une table.





진아: 조심하지. 아프겠다.

Jin-a : Tu aurais dû faire attention. Ça doit faire mal.





희경: 자, 어서.

Hui-gyeong :Allez, dors.





L’expression de la semaine

조심하지 : Tu aurais dû faire attention.





조심하다 est un verbe qui signifie « Faire attention à sa parole ou à son comportement pour éviter de faire des fautes ou des erreurs.





조심하지 s’emploie quand l’interlocuteur a fait une erreur et que le locuteur exprime son regret du fait que son vis-à-vis, qui n’aurait pas commis cette erreur s’il avait fait attention, n’a pas été suffisamment prudent. La forme entière de cette expression est « 조심하지 그랬어요? ». Dans « 조심하지 », -지 est une terminaison qui sert à recommander à son interlocuteur de faire une action.





Voici un exemple. Un homme a un rendez-vous avec son ami. Mais ce dernier est arrivé en retard. Dans ce cas, il peut lui dire « Tu aurais dû partir plus tôt ». En coréen, c’est « 좀 일찍 출발하지 그랬어? ». 좀, c’est « un peu » et 일찍 « tôt ». 좀 일찍 signifie donc « un peu plus tôt ». 출발하다 a le sens de « partir ». Comme le cas de cet extrait, il est possible de supprimer la partie « 그랬어 », ce qui donne « 좀 일찍 출발하지 ». Cet exemple correspond à une action qu’on a déjà faite.





On peut également utiliser cette expression pour un acte qu’on est en train de faire. Par exemple, une mère et son fils mangent ensemble. L’enfant dit qu’il a fini, alors, la mère lui recommande de manger davantage. Dans ce cas, on peut employer cette expression comme « 좀 더 먹지 그래? ». 더, c’est « davantage », 먹다 « manger ». Ici, aussi, il est possible d’enlever la partie « 그래 », pour dire « 좀 더 먹지 ».





La différence entre « 그랬어 » et « 그래 » : 그랬어 est la forme au passé de 그래. Cela dépend du moment où l’action en question se déroule. Si elle s’est déjà passée, on utilise « 그랬어 » et si elle se déroule maintenant, on dit « 그래 ».





Exemples

① 가: 설거지하다가 그릇을 깨서 어쩌죠?

나: 아유, 조심하지. 그런데 다치지는 않았어?

A : J’ai cassé un bol en faisant la vaisselle. Qu’est-ce que je peux faire ?

B : Oh, là là, tu aurais dû faire attention. Mais, n’es-tu pas blessé ?





② 가: 너 다리는 왜 다쳤니?

나: 뛰어오다가 넘어졌어.

가: 조심 좀 하지. 뭐가 그렇게 급해서 뛰다가 다치니.

A : Pourquoi tu t’es blessé la jambe ?

B : Je suis tombé en courant.

A : Tu aurais dû faire attention. Qu’est-ce qui t’a pressé autant afin que tu tombes et te blesses ?





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

엄마 : « maman »

▶ 아빠 : « papa », 어머니 : « mère », 아버지 « père »

얼굴 : « visage »

왜 : « pourquoi »

그래 : forme conjuguée de « 그렇다 », « être comme ça »

피 나 : forme conjuguée de l’expression « 피가 나다 », « saigner »

▶ 피 signifie « sang » et 가 est une particule de sujet. 나다 a le sens d’« apparaître » ou « surgir ». 나 dans « 피 나 » est la forme au présent de ce verbe.

으응 : interjection, l’équivalent de « ah » en français

탁자 : « table »

▶ Le terme 탁자 s’emploie normalement pour désigner une table qu’on utilise dans le salon. Il y a d’autres mots coréens qui se traduisent par « table ». 식탁 désigne une table à manger. Et pour la table sur laquelle on écrit ou travaille, on emploie le mot « 책상 ».

에 : particule de lieu qui donne le sens de « à » ou « dans »

부딪치다 : « se heurter »

부딪쳤어 : forme au passé de 부딪치다. Il est composé du radical « 부딛치 » et de la terminaison du passé au style non honorifique -었어.

아프겠다 : forme conjuguée de l’adjectif verbal 아프다, qui porte le sens d’« être malade » ou « faire mal ». 아프겠다 est la combinaison de 아프다 avec la terminaison 겠 qui marque la conjecture, et la terminaison finale 다 qui est employée pour exprimer une exclamation.

자 : forme impérative informelle du verbe 자다, « dormir »

어서 : interjection servant à inciter ou presser quelqu’un de faire quelque chose, comme « Allez » ou « Vas-y »