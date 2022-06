Les parcs d’attractions en Corée du Sud

Cette semaine, nous allons rire aux éclats à bord du bateau pirate, frissoner dans la maison hantée, hurler à gorge déployée en dévalant les montagnes russes et nous laisser éblouir par mille lumières féériques puisque que notre regard va se tourner vers les plus grands parcs d’attractions du pays du Matin clair. Le dernier arrivé fait déjà beaucoup parlé de lui. Il s’agit de Legoland Korea Resort qui, après moult rebondissements, a enfin ouvert ses portes le 5 mai dernier à Chuncheon, à 75km à l’est de Séoul. Il s'agit du premier parc à thème issue d’une franchise mondiale a voir le jour en Corée du Sud.





ⓒ YONHAP News

Même s’il profite d’une grande popularité auprès des sud-Coréens, Seoul Land reste peu connu des étrangers. Et pourtant, il vaut le détour et l’on peut s’y rendre en moins d’une heure depuis le centre-ville de la capitale. Ouvert en 1987, à Gwacheon, dans la province de Gyeonggi, il fait partie du complexe Seoul Grand Park. Avec environ 40 manèges, dont des montagnes russes et des cinémas, les adultes y trouvent aussi leur compte. En ce qui concerne Lotte World, il y a moins d’espace vert mais c’est en revanche le plus grand parc à thème couvert au monde ce qui est pratique lorsqu’il pleut ou lorsqu’il fait très chaud en été.





ⓒ YONHAP News

Situé à l'Everland Resort à Yongin, dans la province de Gyeonggi, Everland est un véritable mastodonte qui s’étend sur une superficie de 1 200 000 m2. En plus de ses 40 principales attractions, Everland comprend un zoo, un parc aquatique connu sous le nom de Caribbean Bay et de nombreux festivals y prennent place.