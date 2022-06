Bienvenue à Itaewon, ce quartier de Séoul où le coréen n'est qu’une langue parmi tant d'autres. Car si l'anglais est universel et parlé par tous, les restaurateurs du quartier pratiquent tous la langue du pays du Matin clair. Cependant, le dépaysement est tout de même au rendez-vous lorsque vous entrez dans un établissement dont vous ignorez le langage, comme chez « Troika », le restaurateur russe, chez « Copacabana » le brésilien ou encore chez « Kervan » pour un voyage du côté de la Turquie.





ⓒ Elody Stanislas

Voilà, le quartier des étrangers, c’est un peu une manière de faire le tour du monde et de goûter aux délices sans frontières en prenant le métro et en économisant un billet d’avion. Car en effet, beaucoup de nations et de cultures sont représentées. Contrairement à certaines des rues que nous avons visitées, ici, l’avenue principale et les rues adjacentes servent de tremplin au multiculturalisme.





ⓒ Elody Stanislas

Histoire de vous faire voyager, nous avons choisi deux cultures bien différentes. La première en dégustant les desserts et douceurs turques de la boulangerie « Alpedo ». Puis nous changeons totalement de décor avec le monde épicé que nous offrent la cuisine indonésienne et le restaurant « Bakso Rindu Kampung ». Des prix adaptés aux ingrédients utilisés sans être excessifs, mais également une cuisine adaptée à sa clientèle notamment grâce à la nourriture certifiée halal pour la communauté musulmane. Si vous êtes avides de découvrir de nouveaux horizons, faites d’une pierre deux coups en visitant l’avenue des cuisines et cultures du monde du quartier d’Itaewon à Séoul.