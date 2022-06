Les noraebang enregistrent une hausse de fréquentation de près de 40 %

ⓒ YONHAP News

Avec la levée des dispositifs liés à la distanciation sociale, les habitants du pays du Matin clair retrouvent leurs habitudes d’avant le COVID-19. Les salles de karaoké appelées ici « noraebang », pointées du doigt comme espace clos à absolument éviter en pleine crise sanitaire, attirent de nouveau les clients.





Selon les récents chiffres publiés par la plateforme de streaming musical sud-coréenne Gaon, l’indice de noraebang 400 a enregistré en mai dernier une hausse de 38,3 % en glissement annuel. Cet indice est le cumule du nombre de chansons qui figurent dans le top 400, chantées par les clients dans les salles de karaoké. Il permet de mesurer le dynamisme du marché de la musique au pays du Matin clair.





Rappelons que le gouvernement sud-coréen a récemment supprimé les limites des horaires d’ouverture imposées aux établissements recevant du public comme les restaurants, les cafés ou encore les noraebang. Les deux morceaux les plus chantés le mois dernier dans ces salles étaient « Drunken Confession » de Kim Min-seok et « Love Always Run Away » de Lim Young-woong.





Les chansons populaires des années 2000 comme « Tears » de So Chan-whee et « Heaven » de Kim Hyun-sung rencontrent toujours un énorme succès dans les noraebang, plus de 20 ans après leur publication.