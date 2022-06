Hynn va monter sur scène le 18 juin à Jeonju

Date : le 18 juin

Lieu : Centre culturel de l’université nationale de Chonbuk à Jeonju





Hynn est de retour pour un nouveau spectacle intitulé « Hynn Forest ». La jeune vocaliste, de son vrai nom Park Hye-won, va monter sur scène le 18 juin au Centre culturel de l’université nationale de Chonbuk à Jeonju dans la province de Jeolla du Nord.





Depuis le début de l’année, l’artiste ayant débuté en 2018 avec son premier single album « Let me out », parcourt le pays afin de multiplier ses rencontres musicales avec le public.





Pour rappel, l’artiste âgée de 24 ans a été révélée en 2016 en intégrant le top 3 de la saison 6 du télé-crochet « Superstar K » diffusé sur Mnet. Elle doit surtout sa réputation à « The Lonely Bloom Stands Alone » publié le 31 mars 2019 qui lui a permis de figurer dans le top 10 des chansons les plus écoutées sur la plateforme de streaming musical sud-coréenne Melon.