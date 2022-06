Kang Ta et Jung Yu-mi officialiseront leur union cet automne

ⓒ YONHAP News

Kang Ta, vocaliste du groupe légendaire de k-pop H.O.T, et sa bien-aimée l’actrice Jung Yu-mi sont en pleine préparation de leur mariage. La star de la k-pop et celle du k-drama ayant débuté respectivement en 1996 et en 2003 commencent à partager cette excellente nouvelle avec leurs proches.





Leur mariage sera l’aboutissement d’une histoire d’amour digne d’un conte de fée car Jung est connue comme étant une fervente fan de Kang Ta. Avant de former un couple avec son idole, l’actrice âgée de 39 ans a exprimé à plusieurs reprises dans différentes émissions de divertissement son amour pour le vocaliste âgé de 44 ans.