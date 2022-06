Séoul est la 10e ville la plus chère au monde

ⓒ Getty Images Bank

Quelle est la ville la plus chère du monde pour les expatriés ? Selon une enquête annuelle du cabinet de conseil ECA International réalisée auprès de 207 villes de 120 pays, Séoul se situe au 10e rang du classement des villes les plus chères au monde, descendant ainsi de deux crans. Hong Kong en occupe la tête pour la troisième année de suite. Elle est suivie par New York, Genève, Londres, Tokyo et Tel Aviv.





L’étude a analysé le loyer, le coût des transports, des factures d’électricité, d’eau, et de gaz ainsi que les prix des aliments entre autres. Hong Kong a affiché le coût de la vie le plus élevé notamment à cause de la hausse de son dollar par rapport aux autres monnaies. En revanche, les villes japonaises comme Tokyo et Yokohama ont cédé des places en raison de l’affaiblissement du yen.





Par ailleurs, Ankara, la capitale de la Turquie est classée comme la ville la moins chère dans le monde.