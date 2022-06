Eileen Gu devient ambassadrice américaine pour l’organisation des JO d’hiver de Salt Lake City

ⓒ YONHAP News

Eileen Gu, championne olympique chinoise est sous le feu des critiques dans l’empire du Milieu. Mercredi dernier, la skieuse acrobatique a affirmé qu’elle serait ambassadrice pour la candidature à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City aux Etats-Unis en 2030 ou 2034. Cette déclaration a été faite lors du Sommet Time 100, l’événement organisé par le magazine américain.





Les internautes chinois sont indignés par cette nouvelle en qualifiant Gu d’opportuniste. Certains se sont demandé si l’athlète pourrait encore faire partie de l’équipe chinoise après avoir travaillé pour les Etats-Unis.





Gu est née d’un père américain et d’une mère chinoise. Elle a grandi et appris le ski au pays de l’Oncle Sam, mais elle porte le drapeau chinois depuis 2019. Elle est devenue une star nationale en remportant deux médailles d’or et une d’argent lors des JO d’hiver de Pékin cette année.