Exposition de l’illustratrice Olimpia Zagnoli

Une exposition de l'illustratrice italienne Olimpia Zagnoli se déroule du 27 mai au 1er octobre au Musée d'art Sejong, situé en plein cœur de Séoul.





Intitulée « Life is Color », cette exposition rassemble quelques 150 œuvres de l’artiste, dont des illustrations, des objets design ou des clips vidéos. Certaines œuvres ont spécialement été créées pour l’occasion : la peinture intitulée « Night in Seoul » qui représente la Kyobo Tower, qui se trouve dans le quartier de Gangnam à Séoul, et la série de tableaux à l'huile « The Kiss ».





Née en 1984 dans le nord de l’Italie, Olimpia Zagnoli est diplômée de l'Institut européen de design à Milan. Appréciée pour sa palette de couleurs vives et audacieuses et son style humoristique, la jeune illustratrice collabore avec des magazines comme le New Yorker et le New York Times, mais aussi avec des marques de luxe comme Dior.





Date : du 27 mai au 1er octobre 2022

Lieu : Musée d'art Sejong à Séoul