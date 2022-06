Shim Cheong, la fille dévouée (VOD)

Il y a fort longtemps, dans un beau village coréen du nom de Dohwa…

« Père, faites attention. Il y a un ruisseau devant vous. »

« D’accord. Tiens fermement le bout de ma canne. »

Shim Cheong, âgée de sept ans, aida ainsi son père Shim Hak-gyu, aveugle de naissance. Après le décès de sa femme peu de temps après la venue au monde de Cheong, Hak-gyu avait dû mendier du lait maternel afin de nourrir son bébé. Grâce à ses soins dévoués, la petite grandit en bonne santé.

Le temps passait et Cheong venait de fêter ses 17 ans. Hak-gyu attendait impatiemment sa fille qui était allée rendre visite dans le village. Il prit sa canne et se mit à marcher à tâtons. Hélas ! Il glissa et tomba dans le ruisseau. Heureusement, un moine qui passait par là lui prêta la main et lui dit que Bouddha lui rendrait la vue en échange de 300 sacs de riz. Tenté par cette possibilité, Hak-gyu promit impulsivement d’apporter l’offrande...





