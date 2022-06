L’importance du mont Baekdu en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Situé à l'extrême nord de la péninsule, le mont Baekdu est la plus haute montagne de la péninsule coréenne et est considéré comme étant le foyer spirituel et le berceau de l’ethnie coréenne.





« Le mont Baekdu a été considéré avec une grande révérence, non seulement par les Coréens, mais également par d'autres peuples. Un livre d'histoire de la dynastie des Wei du Nord en Chine indique qu’il a fait l’objet d’une très grande vénération. La montagne était aussi considérée par les Mandchous comme étant le berceau historique de leur peuple. En mettant en avant les prétendus exploits militaires antijaponais de Kim Il-sung autour du mont Baekdu, la Corée du Nord cherche à le présenter comme un grand héros, à la fois gardien et protecteur de la montagne, laquelle est depuis longtemps considérée comme sacrée dans la péninsule coréenne et dans la région nord-est de la Chine », explique la professeure Oh Sam-eon, chercheuse à l'Institut national des sciences forestières.





La Corée du Nord affirme aussi que le fils de Kim Il-sung, Kim Jong-il, est né dans un camp militaire tenu secret situé sur le mont Baekdu, un récit qui a pour seul but de légitimer la transmission héréditaire du pouvoir, puisque les archives russes indiquent que Kim Jong-il a vu le jour, en réalité, dans l'ancienne Union soviétique.