Sébastien de Massard & Antoine Chassonnery, chefs instructeurs au Cordon Bleu à Séoul

©Le Cordon Bleu

L’institut d’arts culinaires, le Cordon bleu à Paris a signé le mois dernier un partenariat avec le Service culturel de l’ordre Jogye. Ainsi, des élèves auront la chance d’apprendre l’art de la cuisine des temples traditionnels du pays du Matin clair et comment les moines bouddhistes coréens traitent les ingrédients végans en respectant leur philosophie. C’est le signe d’un échange plus dynamique des saveurs entre la Corée du Sud et la France.

©Kim Hong-ju

Quant au Cordon bleu – Sookmyung Académie à Séoul, Sébastien de Massard et Antoine Chassonnery, deux chefs instructeurs respectivement de cuisine et de pâtisserie, installés au sein de cette prestigieuse école s’inspirent des ingrédients locaux depuis leur arrivée. Ils se passionnent également pour la transmission des valeurs et de l’esprit de la gastronomie française auprès des jeunes apprentis coréens.

©Kim Hong-ju

« Les élèves viennent, on leur fait une démonstration de deux heures et demie à trois heures. Et ils reproduisent exactement la même chose en salle de pratique. » précise le chef instructeur de pâtisserie, Antoine Chassonnery, issu d’une famille de cuisinier. « En fin de thème, ils ont tout le temps un examen pour valider leurs acquis » afin de passer à l’étape suivante.

©Kim Hong-ju

Sébastien de Massard, chef instructeur en cuisine du Cordon Bleu à Séoul qui avait enseigné également à l’école Ferrandi à Paris, explique qu’ « on respecte effectivement les classiques de la cuisine française... on accompagne nos élèves... dans chaque labo, il y a une assistante pour terminer le travail, aider le chef dans l’apprentissage. C’est vraiment une formation action, démonstration, puis application. »