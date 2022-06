« Glory and beyond », le Festival de football de la KFA

Il est bien connu de tous que les compétitions sportives internationales tels que les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football, animent et réunissent les cœurs. Si en plus elles contribuent à raviver une flamme passée, peut-on rêver mieux ? C’est l’événement parfait pour réveiller les cœurs enlisés dans la torpeur post-COVID et redonner du peps au patriotisme. La Fédération de Corée du Sud de football, la KFA, aura donc visé juste en organisant ce festival du ballon rond.





C’est à l’occasion de l’anniversaire de la Coupe du monde 2002 et des prouesses réalisées par les guerriers de Taegeuk. Il y a 20 ans de cela, l’équipe nationale sud-coréenne s’arrêtait en demi-finale de la compétition face à l’Allemagne. Une première pour le pays du Matin clair. Et l’espoir de revoir la gloire passée revenir éclairer le prochain Mondial, prévu en fin d’année au Qatar.





ⓒ Elody Stanislas

Plusieurs matchs amicaux étaient au programme avec des équipes internationales invitées. Le Brésil, le Chili, le Paraguay puis l’Egypte « hors compétition » puisque le match avait lieu hors du festival. A cela s’ajoutaient conférences et tables rondes puis des cours et des conseils encadrés par des professionnels. Pour pimenter le tout, d’anciennes et d’actuelles stars internationales des équipes féminine et masculine se sont réunies pour offrir au public une expérience unique.





ⓒ Elody Stanislas