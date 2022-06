BTS décide de faire une pause dans ses activités collectives

ⓒBig Hit Entertainment

Un coup de tonnerre. BTS a annoncé, mardi soir, qu’il suspendrait ses activités communes. Les sept jeunes chanteurs ont dévoilé cette nouvelle à travers une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube dans laquelle ils échangent à cœur ouvert autour d’un verre. Ils ont précisé qu’ils maintiendront néanmoins leur groupe tout en se focalisant sur leurs projets solos afin de permettre à chacun de grandir encore davantage.





Le septuor a sorti, le 10 juin, son nouvel album intitulé « Proof », vendu déjà à plus de 2 millions d’exemplaires. Selon son agence, c’était une compilation visant à faire une rétrospection sur les neuf années d’activités des Bangtan Boys et à se projeter sur le nouveau chapitre à ouvrir au début de sa dixième année. Finalement, cela voulait dire que le boys band le plus populaire au monde s’autorise une pause au sommet de son succès.





Si BTS a pris une telle décision, c’est parce que ses membres n’ont pas eu le temps de réflexion nécessaire au développement personnel de chacun. RM, le leader, a confié qu’il se sentait perdu sans savoir vers où avancer. Quant à Suga, il a même avoué n’avoir plus assez d’inspiration et devoir se forcer pour écrire des paroles. En parallèle, les Bangtan Boys ont affirmé la volonté de privilégier leurs desseins individuels, par exemple, en publiant chacun des albums solos.





Dès le lendemain, l’agence du septuor, Big Hit Music, a publié un communiqué de presse pour démentir une éventuelle dissolution. Elle a tenu à préciser que BTS mettrait entre parenthèses ses activités musicales collectives mais qu’il en poursuivrait d’autres en tant que groupe, par exemple, la production de contenus culturels sur Internet ou l’apparition dans des spots publicitaires. Et de réitérer les propos de ses artistes. Cette pause permettra à chacun d’entre eux de grandir davantage et au groupe de mieux perdurer dans le temps.





Cette nouvelle risque de provoquer des ondes de choc sur toute la k-pop, que BTS a su élever au plus haut niveau mondial. En même temps, elle invite à réfléchir sur le système féroce de la découverte et de la formation des idoles en Corée du Sud. D’ailleurs, RM, le plus âgé du boys band, l’a vivement critiqué comme suit : « Ça ne te donne pas le temps de mûrir, parce que tu dois continuer à produire de la musique et toujours faire quelque chose. » Un message à méditer.