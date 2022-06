« Drive to the story road », 3e album d’Astro (1)

Astro est un groupe masculin formé en 2015 par l’agence Fantagio avec six membres : Jin Jin, MJ, Eun-woo, Moon-bin, Rocky, et Sanha. Signifiant « étoile » en grec, le boys band souhaite ainsi devenir des étoiles pour Aroha, sa communauté de fans de plus en plus grande au-delà des frontières sud-coréennes.

Célébrant cette année ses sept ans de carrière, le groupe a fait son grand retour le 16 mai avec son 3e opus officiel « Drive to the story road » composé de 11 magnifiques morceaux. Cet album a pris la tête du classement d’iTunes Top Album et celui de Top Song dans 19 pays. Son titre phare a remporté trois trophées dans différentes émissions consacrées à la k-pop dont Music Bank de la KBS.





Afin de célébrer la sortie de son nouveau projet musical, Astro s’est produit en concert « The 3rd ASTROAD to Seoul » les 28 et 29 mai au Jamsil Arena dans la capitale sud-coréenne.