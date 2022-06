Re : feel réunit Jung Yeop et You Chae-hoon

Date : le 25 juin

Lieu : Centre de culture et d’art à Ansan





Deux vocalistes de grand talent vont monter sur scène pour un concert collectif. Jung Yeop et You Chae-hoon vont se produire le 25 juin au centre de culture et d’art à Ansan dans la province de Gyeonggi dans le cadre du projet « Re : feel ». Le membre de Brown Eyed Soul et celui de LA POEM qui mènent leur carrière musicale respectivement depuis 2003 et 2020 vont ainsi partager la scène durant 120 minutes





Malgré leur différence de genre, les deux artistes ont organisé cette rencontre inattendue car ils partagent le même goût musical : ils se revendiquent tous les deux comme étant des grands fans de Stevie Wonder. Le projet « Re : feel » est ainsi né dans l’espoir de proposer des performances variées de musiciens de générations et styles différents.