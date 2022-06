aespa organisera le 26 juin son premier showcase aux Etats-Unis

ⓒSM Entertainment

aespa, ayant débuté avec quatre membres en novembre 2020 sous le label SM Entertainment, va donner son premier showcase à l’étranger. Intitulé « aespa Showcase SYNK in LA », le spectacle se tiendra le 26 juin au YouTube Theatre à Los Angeles aux Etats-Unis.





Le quatuor va bien évidemment interpréter ses singles à succès comme « Next Level » ou « Savage » devant le public américain avant de se rendre au Japon pour deux autres showcases prévus les 6 et 7 août. Ce n’est pas tout. Le groupe va publier le 8 juillet son 2e mini-album « Girls » simultanément en Corée du Sud et aux Etats-Unis.





Sachez qu’aespa, né d’un concept unique basé sur le métavers, est devenu le premier girls band de la k-pop à se produire sur la scène principale du Coachella Valley Music and Arts Festival, le plus grand festival de musique américain.