La comédie musicale « L'Homme qui rit » revient sur scène. Elle est jouée du 10 juin au 22 août au Grand théâtre du Centre culturel Sejong à Séoul.





Basée sur le roman éponyme de Victor Hugo, cette pièce originale a été présentée pour la première fois en 2018 et a connu un grand succès en attirant plus de 100 000 spectateurs en un mois, avant d'être reprise en 2020. La mise en scène est signée par Robert Johanson et la musique par Frank Wildhorn.





L’histoire se déroule dans l'Angleterre du XVIIe siècle. A travers la vie d'un homme au visage défiguré, nommé Gwynplaine, la pièce invite le public à réfléchir sur les questions relatives à la dignité humaine et à l'égalité.





Le chanteur Park Hyo-shin reprend le rôle de Gwynplaine, qui lui a valu le prix du meilleur comédien aux Korean Musical Awards 2019. Il joue ce rôle en alternance avec Park Eun-tae et Park Kang-hyun.





Date : du 10 juin au 22 août au 2022

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul