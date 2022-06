« Toile d’araignée des chemins de fer » de Do Myung-hak

ⓒ Getty Images Bank

Nous avons ensuite quitté la gare avec nos affaires. Nous avons essayé de trouver quelqu’un avec une voiture qui nous emmènerait à Taechon avant le coucher du soleil, mais en vain.





Soudain, l’un des agents de sécurité s’est approché de nous pour dire :

« Un train pour Chongsu part de Pyongyang demain matin. Vous pourriez le prendre dans la matinée. »

Le train est en effet arrivé le lendemain matin. Mais un autre problème nous guettait.





Après avoir découvert les miroirs, le réviseur, le contrôleur de billets et les membres de l’équipage se sont rués sur nous.





J’étais sur le point d’exploser. Les chemins de fer, censés être les artères de la nation, étaient devenus des toiles d’araignée qui se nourrissaient du sang du peuple





Cela ne faisait que quelques jours que le prix des coiffeuses au « jangmadang » d’Anju a dégringolé. Pendant que nous perdions du temps sur la route, les grands acteurs de Hyesan ont eu vent du prix des coiffeuses à trois miroirs. Plutôt que de prendre les trains aussi lents que les limaces, ils ont eu recours à des camions qui pouvaient transporter les marchandises rapidement et les ont vendues à bas prix. Pas étonnant que des fourmis comme nous aient pris du retard.





Nous avons décidé d’acheter des lançons pour les vendre à Hyesan. Nous avons rempli cinq grands récipients en résine synthétique avec du poisson et sommes rentrés dans notre ville après un long trajet exténuant.





# Interview : Bang Min-ho, critique littéraire

Les deux hommes voulaient combler la perte en achetant quelque chose de bon marché à Taechon pour le vendre à un prix plus élevé à Hyesan. C’est ainsi qu’ils ont acquis des lançons, mais les poissons puants se sont transformés en poudre, ce qui signifie que même leur dernière tentative s’est soldée par un échec. Cette histoire montre la réalité économique de la société nord-coréenne, la corruption des bureaucrates et des employés du régime communiste qui parasitent le capitalisme naissant et les souffrances du peuple.









Le lendemain, une femme avec un nouveau produit « ni vu, ni entendu » a attiré l’attention au marché de Hyesan. Elle avait devant elle une pancarte qui disait « Poudre de lançon à vendre. 5 000 wons le kilo. ». Elle a affirmé que la poudre était parfaite pour assaisonner la soupe à la courgette, les pommes de terre cuites et bien d’autres plats.





C’était mon épouse qui est intervenue pour récupérer l’argent que j’avais perdu.





Compte tenu de mon incroyable exploit de transformer de l’argent en poudre de poisson, elle a retiré mon ancien surnom « conseiller en consommation » et m’a rebaptisé « chien ».





Auteur : Do Myung-hak (1965 – )

- Débuts littéraires : avec la publication d’une nouvelle dans la revue mensuelle de l’Association des romanciers coréens.