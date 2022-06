L'importance du mont Geumgang en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Connu pour la beauté de ses paysages, le mont Geumgang est considéré comme l'une des deux montagnes les plus célèbres de Corée, avec le mont Baekdu.





« Le mont Geumgang, qui abrite de nombreux pics hauts et bas, s'est formé à la suite de l'érosion du granit et du gneiss produite par une longue période d'activité géologique et d'altération. On y trouve une dizaine de pics de plus de 1 500 m d’altitude et une centaine d’autres dépassant 1 000 m. En incluant les sommets de moindre importance, la montagne en compte quelque 12 000 au total », explique la professeure Oh Sam-eon, de l'Institut national des sciences forestières.





Le point culminant du mont Geumgang, le pic Biro, se situe à 1 638 m au-dessus du niveau de la mer. La montagne s'étend de la partie nord de la chaîne des monts Taebaek, qui longe l'est de la péninsule coréenne, jusqu'au comté de Goseong, dans la province de Gangwon.





En octobre dernier, le mensuel nord-coréen Chosun a décrit le mont Geumgang comme un vaste ensemble de sites pittoresques où les touristes peuvent profiter de vues magnifiques dans les vallées, sur les sommets et les hauts plateaux, aux abords des lacs et le long de la côte.