Les souliers rouges (3) 알아서 잘 할게요

Dialogue

옥경: 근데 갈수록 얼굴은 왜 이렇게 엉망이야.

회사 생활이 힘들어서 그래?

젬마야, 엄만 니가 그 회사 그만 다녔으면 좋겠다.

입사한 지 얼마 안 된 건 알지만

Ok-gyeong :Mais, pourquoi tu as de plus en plus mauvaise mine ?

C’est parce que ta vie en entreprise est difficile ?

Jemma, je voudrais que tu quittes cette boîte,

bien que je sache que tu viens d’y entrer.





젬마: 걱정 말아요, 엄마. 내가 알아서 잘 할게요.

Jemma :Ne t’inquiète pas, Maman. Je vais m’en occuper.





L’expression de la semaine

알아서 잘 할게요. : Je vais m’en occuper.





알다 : verbe signifiant « savoir » ou « connaître »





« 알아서 잘 할게요 » est une expression qui s’emploie quand une personne dit à son interlocuteur, qui s’inquiète de quelque chose pour elle et lui donne un conseil, qu’elle va juger raisonnablement ce qu’elle va faire.





Le verbe 알다 a plusieurs sens, mais dans cette expression, utilisé en forme « 알아서 », ce mot laisse entendre que le locuteur va décider ou juger lui-même de comment il va agir.





Dans certains cas, cette expression peut donner l’impression que le locuteur méprise un peu son interlocuteur. Il convient donc de la dire d’un ton doux et conformément aux circonstances.

Elle peut également être employée pour dire à quelqu’un d’un ton impératif. Par exemple, on peut l’utiliser pour dire « Débrouille-toi pour t’occuper de tes affaires ». En coréen, c’est : « 네 일은 네가 알아서 해라 ». 네 일 signifie « tes affaires » et 해라 est la forme impérative de 하다, « faire ».





Exemples

① 가: 친구한테 너무 화내지 말고 부드럽게 얘기해.

나: 네, 제가 알아서 잘 할게요.

A : Ne te fâche pas trop contre ton ami. Dis-lui d’un ton doux.

B : Oui, je vais m’en occuper.





② 가: 이 가구 조립 좀 해 줄래? 내가 손을 다쳐서 못하겠어.

나: 그래. 내가 알아서 잘 해 볼게. 설명서 보면 할 수 있겠지, 뭐.

A : Peux-tu monter ce meuble pour moi ?

Je ne peux pas le faire, parce que je me suis blessé à la main.

B : D’accord, je vais m’en occuper.

Je pourrai y arriver en consultant la notice de montage, quoi.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

근데 : forme contractée de 그런데 qui signifie « mais »

갈수록 : « de plus en plus » ou « progressivement »

얼굴 : « visage » ou « mine »

왜 : « pourquoi »

엉망 : « désordre complet » ou « mauvais état »

이야 : forme interrogative de la copule 이다

▶ Puisqu’ici, 옥경 parle de la mine de 젬마, 엉망이다 veut dire « avoir une mauvaise mine ».

회사 : « entreprise »

생활 : « vie »

힘들다 : « être difficile »

힘들어서 : composé de 힘들다 et de 아서, la terminaison qui indique la cause

그래 : forme au présent de 그렇다 « être comme ça »

엄만: forme contractée de 엄마는, composé de 엄마, « maman », et de la particule 는

니가 : forme familière de 네가, « tu ». 네가 est la combinaison du pronom 너 qui signifie « tu » ou « toi » et 가, une particule qui marque la fonction de sujet.

그 : « ce » ou « cette »

그만 : « pas plus »

다니다 : « fréquenter » ou « aller régulièrement »

회사에 다니다 : « travailler dans une entreprise »

-면 : terminaison connective qui marque une supposition

다녔으면 좋겠다 : combinaison de 다니다 avec l’expression -었으면 좋겠다 qui se traduit par « je voudrais que »

입사하다 : « entrer dans une compagnie »

얼마 : « un peu » ou « quelque temps »

안 : adverbe négatif qui donne le sens de « ne pas »

되다 : « cela fait » (quand il est employé avec un mot qui désigne une durée) -ㄴ 지 얼마 안 되다 : « Cela ne fait pas longtemps qu’on a fait quelque chose 알다 : « savoir » ou « connaître »

-지만 : terminaison connective qui s’emploie pour admettre ce qui est dit dans la proposition précédente, en ajoutant un fait contraire ou une condition