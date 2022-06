« Drive to the story road », 3e album d’Astro (2)

Astro ayant débuté en 2015 avec six membres - Jin Jin, MJ, Eun-woo, Moon-bin, Rocky, et Sanha - a terminé ses activités de promotion avec succès malgré l’absence de MJ parti servir sous les drapeaux le 9 mai dernier.





Publié le 16 mai, son 3e opus officiel « Drive to the story road » est composé de 11 morceaux dont le titre phare « Candy Sugar Pop » qui a dominé le classement d’iTunes Top Album dans 19 pays dont le Japon, le plus gros marché musical derrière les Etats-Unis.





Le boys band s’est d’ailleurs produit en concert dans l’archipel les 3 et 4 juin derniers devant 40 000 spectateurs à guichets fermés. Ce spectacle tenu au Makuhari Messe International Exhibition Center à Chiba a également été diffusé en direct en ligne pour la plus grande joie des Aroha !





Sachez que le concert d’Astro qui a eu lieu dans la capitale sud-coréenne les 18 et 19 mai pour la première fois depuis 3 ans et cinq mois, a été couronné de succès.