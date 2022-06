KBS : une nouvelle émission « Listen-UP » sera lancée le 30 juillet

KBS va lancer une nouvelle émission de divertissement intitulé « Listen-UP », qui sera animée pour la première fois par Dynamic Duo, composé de Choiza et Gaeko. Dix excellents producteurs sud-coréens ou étrangers y prendront part avec l’ambition de dominer les principaux hit-parades avec leur chanson.





Parmi les participants, on peut citer Ryan Jhun qui a signé notamment « Chitty Chitty Bang Bang » de Lee Hyo-ri, Paloalto qui a remporté le prix du meilleur rap/hip-hop en 2014 aux Korean Music Awards et Jung Key connu pour sa collaboration avec GSoul et Sunwoo Jung-a. Lee Dae-hwi, membre du boys band AB6IX qui a débuté d’abord au sein de Wanna ONE, l’interprète de ballade DOKO et l’auteur-compositeur-interprète Peakboy y participeront également en tant que producteur.





Les artistes vont dévoiler l’ensemble du processus de création, montrant ainsi comment ils composent, choisissent les interprètes et préparent les scènes, entre autres.