L’Incheon Pentaport Rock Festival 2022 se tiendra du 5 au 7 août

Date : du 5 au 7 août

Lieu : Songdo Moonlight Festival Park à Incheon





Après une édition 2021 tenue en ligne, l’Incheon Pentaport Rock Festival se tiendra enfin en présentiel cette année. Son édition 2022 aura lieu au Songdo Moonlight Festival Park à Incheon du 5 au 7 août prochain pour le plus grand bonheur des passionnés de rock.





Plusieurs figures emblématiques figurent sur le line-up comme Crying Nut, Cherryfilter et NELL qui mènent leur carrière musicale depuis respectivement 1996, 2000 et 2001. Des groupes tendances comme Jannabi et le trio mixte Se So Neon feront également leur apparition dans ce festival, l’un des plus grands consacrés au rock en Corée du Sud. Ils partageront la scène avec de célèbres jeunes auteurs-compositeurs-interprètes comme Lee Seung-young et Lee Mu-jin qui font partie du top 3 de la saison 1 de « Sing Again ».