« Always 7000 » se tiendra dans huit villes sud-coréennes

ⓒ KBS

Le concert spécial intitulé « Always 7000 » organisé par la KBS a été lancé le 13 juin à Jeonju. Il se poursuivra dans sept régions du pays du Matin clair. Mettant en lumière des hits des années 1970 aux années 2000, il aura toujours lieu dans les salles de concert de la KBS à Gwangju, Daegu, Busan, Chuncheon, Jeju, Cheongju puis Changwon.





Le line-up varie selon les spectacles. Par exemple, le concert à Jeonju a réuni la diva Jung Soo-ra, le vocaliste Park Wan-kyu du groupe de rock Boohwal et le trio masculin Zoo. Dans deux jours, à savoir le 27 juin, la ville de Daegu accueillera une autre figure emblématique du rock sud-coréen Kim Kyung-ho et Kim Hyun-jung qui mènent leur carrière musicale respectivement depuis 1994 et 1997.





Trois vocalistes masculins, à savoir Kim Sung-myeon alias K2, Lee Hyun-woo et Park Sang-min vont monter sur scène le 1er juillet à Chuncheon. Pour rappel, les deux premiers ont débuté en 1991 alors que le dernier en 1993.