Un film dédié au défunt musicien Kim Kwang-seok se dévoile au cinéma

Kim Kwang-seok est l’un des musiciens sud-coréens les plus repris au pays du Matin clair. Parmi les stars qui ont réinterprétés les hits de ce dernier, on peut citer notamment IU et Lim Young-woong. Même si le chanteur folk-rock surnommé « le troubadour qui chante » nous a quitté en 1996 alors qu’il n’avait que 31 ans, sa musique résonne toujours dans le cœur des sud-Coréens.





Un film montrant un spectacle qu’il a donné en 1992 à Saint Louis aux Etats-Unis est sorti le 22 juin dans les salles de cinéma de la chaîne de multiplexes CGV. Cette œuvre nous fait revivre les moments forts d’un concert improvisé par l’artiste lors de sa visite à l’université Washington située à Seattle et fondée en 1861, la plus ancienne de l’Ouest américain.





Durant un peu plus d’une demi-heure, les spectateurs peuvent ainsi admirer les performances exceptionnelles de Kim qui interprète notamment « Becoming Dust », « Je l’aimais », « L’ami » et « Ma chanson ». Sur la place de cinéma, des paroles écrites suivant le style calligraphique de l’artiste réalisé à l’aide d’une intelligence artificielle sont affichées.