Une Japonaise résidant en Belgique élue maire d’un arrondissement de Tokyo

Une Japonaise qui habite en Belgique a récemment été élue maire de l’arrondissement de Suginami à Tokyo. Selon le quotidien britannique The Guardian, Satoko Kishimoto vit à Louvain, ville située au centre de la Belgique, depuis plus de dix ans avec sa famille. Suginami qui dénombre 500 000 habitants est à plus de 9 000 km de chez elle.





Kishimoto travaillait pour le Transnational Institute, un think tank néerlandais à but non lucratif. Après s’être fait connaître auprès de Japonais via des campagnes en ligne, elle s’est envolée vers l’archipel à l’approche du scrutin à la conquête des électeurs.





Selon son mari belge, sur fond de pandémie où tout se passe en ligne, elle a participé à de nombreux débats publics organisés au Japon en visioconférence. La famille de la nouvelle maire compte la rejoindre plus tard, après avoir réglé quelques problèmes relatifs à l’école.