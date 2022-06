Table de Deogyusan (II)

ⓒ KBS

Deogyusan est une chaîne de montagnes désignée comme un parc national du pays du Matin clair en 1975. Depuis, une attention particulière y a été accordée afin d’accueillir davantage de visiteurs sans porter atteinte à la nature.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous invite à un voyage culinaire à Deogyusan qui attire les visiteurs tout au long de l’année avec ses beaux paysages.





Deogyusan qui se situait aux frontières de Baekje et de Silla durant la période des Trois Royaumes entre 57 av. J.-C. et 668 ap. J.-C. jouait le rôle d’un chemin de communication et d’échanges entre la province de Gyeongsang et celle de Jeolla. Ainsi on peut y trouver les traces des sites utilisés comme passages entre les deux royaumes.

Si on va à Binggisilmaeul, le premier village situé au pied de la montagne dans le comté de Geochang de la province de Gyeongsang du Sud, on peut observer un vestige de l’auberge de l’époque. La vallée Binggisil, appelée ainsi vu le vent glacial soufflant sur les lieux, servait non seulement d’aire de repos pour les passants mais aussi d’un terrain de jeux pour les villageois.





Dans le passé, si on attrapait les poissons d’eau douce dans les rivières de la vallée, tous les villageois se rassemblaient pour organiser une fête. Pendant que la soupe aux chairs de poisson garnie de ginseng sauvage mijote dans une grande marmite, on ne manque pas de griller les brochettes de petits poissons sur la braise. Une fois la soupe « sanyangsameotang » prête, on y ajoute des nouilles. Selon les habitants, ce plat liquide devient encore plus délicieux avec les nouilles. Avec les petits poissons d’eau douce appelés « jungtae », on concocte « jungtaejorim » en les assaisonnant de manière pimentée et les mijotant à feu doux. Lorsqu’on prépare les plats à base de poisson, il y a un ingrédient particulier que l’on ne manque pas d’ajouter : les feuilles de « jepi », l’arbre au poivre. Selon les habitants, il s’agit d’un condiment naturel permettant de dégager l’odeur singulière des poissons et de parfumer le plat. Quant aux feuilles d’ailante devenues relativement dures, on les propose en tant que friture. On commence par les blanchir avant d’y enduire la pâte de riz gluant assaisonnée de manière pimentée. Ensuite on les fait sécher en les étalant au plafond de la cuisine. Après quelques jours, elles deviennent bien sèches. Juste avant de consommer, on les fait frire dans l’huile. Attention. Il faut les tremper dans l’huile bien réchauffée et laisser frire juste une minute afin d’apprécier la texture croquante de ce « gajukbugak ».





Déplaçons-nous de l’autre côté de Deogyusan. Dans un village appelé Tongan-gol situé à Muju-gun dans la province de Jeolla du Nord, ce sont les chèvres et les boucs noirs qui attirent notre regard. Le couple de M. Park en élève une centaine depuis quelques années. Après avoir passé toute sa jeunesse dans les zones urbaines, le sexagénaire a voulu vivre dans la nature au moment de sa retraite. Il s’est donc installé dans cette belle région montagneuse pour concrétiser son rêve en élevant du bétail.

Selon lui, la viande de chèvre étant particulièrement pauvre en graisse, il est important de bien la cuire. Le menu qu’il nous recommande avec fierté est le « heukyeomso suyuk ». Dans l’eau bouillante, on fait cuire l’échine et les côtes de la viande avec de l’oignon, de l’ail et de l’acanthopanax, feuille d’un arbrisseaux épineux, jusqu’à ce qu’elles deviennent bien tendres. Accompagnée de ciboulette, la viande parfumée à l’acanthopanax devient encore plus succulente. Avec le bouillon dense obtenu en cuisant la viande durant plus d’une journée, on prépare le « heukyeomso jeongol » en le garnissant simplement d’herbes sauvages. Ce plat fortifiant, préparé pour ses invités, a un goût profond.





Si vous avez l’occasion de venir au pays du Matin clair, nous vous proposons de visiter le mont Deogyu qui vous accueillera avec un magnifique paysage naturel.