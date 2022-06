La comédie musicale « Hymne à la mort » est à l'affiche du Théâtre TOM, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul, du 16 mai au 24 juillet.





Ecrite et mise en scène par Seong Jong-wan, avec une musique signée par Kim Eun-young, cette comédie musicale basée sur une histoire réelle a été créée en 2013.





Le 4 août 1926, deux amoureux, le dramaturge de génie Kim Woo-jin et la première soprano coréenne Yun Sim-deok, ont sauté à bord d'un bateau parti de Shimonoseki au Japon pour Busan dans le sud-est de la péninsule coréenne, et ont disparu en mer. L'affaire a fait scandale dans la société coréenne sous l’occupation japonaise, d'autant plus que Kim était un homme marié.





Le titre du spectacle est tiré de la dernière chanson enregistrée par Yun Sim-deok, une adaptation coréenne de la valse « Les flots du Danube » du compositeur roumain Iosif Ivanovici. Cette chanson a connu un véritable succès après la disparition de la chanteuse.





Date : du 16 mai au 24 juillet 2022

Lieu : Théâtre TOM à Séoul