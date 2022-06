Spectacle de Jeongseon Arirang

« Arirang » est le chant folklorique le plus populaire de Corée. Il en existe plusieurs variantes selon les régions. Un spectacle gratuit mettant à l'honneur « Jeongseon Arirang », la variante la plus ancienne, se déroule chaque samedi entre le 14 mai et le 26 novembre au Centre Arirang, situé dans le comté de Jeongseon dans la province de Gangwon.





Le public découvrira des airs revisités de Jeongseon Arirang ainsi que d’autres chants folkloriques locaux, accompagnés de danses, au cours de ce spectacle intitule « Jeongseon Pungryu ». Le terme « pungryu » signifie en coréen « élégance » ou « goût raffiné ».





Cet événement est d’autant plus significatif que cette année marque le 10e anniversaire de l'inscription d’Arirang sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.





Date : tous les samedis entre le 14 mai et le 26 novembre 2022

Lieu : Centre Arirang dans le comté de Jeongseon dans la province de Gangwon