Exposition : « Treasure Gardens »

Depuis le 16 juin et jusqu’au 7 août, le Musée d'art de Séoul présente une exposition du sculpteur français Jean-Michel Othoniel, intitulée « Treasure Gardens ».





Jean-Michel Othoniel, né en 1964 à Saint-Etienne en France, est connu pour ses travaux autour du verre. Il a déjà organisé plusieurs expositions en Corée du Sud dont « My Way » au musée Leeum en 2011 et « Black Lotus » à la Kukje Gallery en 2016





Dans cette nouvelle exposition, l’artiste invite à la rêverie et à la contemplation à travers 74 de ses œuvres, inspirées par les jardins. Les visiteurs découvriront d'abord des lotus dorés et des nœuds de perles de verre coloré installés dans le jardin et le bassin du palais Deoksu, adjacent au musée. L'exposition se poursuit dans les salles du musée. On y retrouvera une grande rivière de briques bleues et des tableaux inspirés par les roses ou par les fleurs de prunier.





Date : du 16 juin au 7 août 2022

Lieu : Musée d’art de Séoul