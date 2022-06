Les films documentaires en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Les documentaires nord-coréens ont servi à asseoir la légitimité politique du parti et des dirigeants à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Comme son père et son grand-père, Kim Jong-un les a utilisés à des fins politiques. On se souvient notamment de la diffusion, en janvier 2012, soit un mois après la mort de Kim Jong-il, du film intitulé Hériter des grandes réalisations de la première révolution militaire du mont Baekdu.





« Le film souligne que Kim Jong-il avait une confiance absolue en son fils, qui est la principale descendance de la lignée Baekdu. Il met également en exergue les qualités de général du jeune Kim, défendant l'esprit militaire comme l’avait fait son père. En associant ainsi le fils au père, le film utilise une technique de transfert, ou d’identification. Il recourt également à la technique du "montage alterné" pour justifier la succession au pouvoir de la troisième génération », explique Kim Seung, professeur adjoint du département de la culture et des contenus numériques de l'université Konkuk.





La base du pouvoir de Kim Jong-un était plutôt faible dans la période initiale de son règne. Il était donc capital qu’il mette en avant son ascendance et s’inscrive dans cette lignée glorieuse dont il est issu, ce qu’ont largement aidé à faire les documentaires, grâce notamment à la technique du montage alterné. Notons toutefois que les films didactiques nord-coréens ont pris un virage inédit en 2016, cinquième année de pouvoir de Kim Jong-un. Les anciens leaders ont en effet disparu, et le jeune dirigeant a commencé à promouvoir exclusivement ses réalisations.