Sédé Louis Donatien, étudiant ivoirien en master en Coréen Langue étrangère à l’université nationale de Jeolla du Nord

© Sédé Louis Donatien

A l’université nationale de Jeonbuk ou Jeolla du Nord, située dans la ville de Jeonju, un étudiant ivoirien en master en Coréen Langue étrangère vient de terminer son premier semestre de cette année. Sédé Louis Donatien s’intéresse non seulement à l’éducation de la langue coréenne mais approfondit également ses connaissances sur le pays du Matin clair en apprenant la musique traditionnelle coréenne.





© Sédé Louis Donatien

Depuis août 2020, il a commencé à vivre à Séoul, puis à Jeonju depuis dix mois dont il aime bien le calme. « Par rapport à Séoul, je trouve que la ville de Jeonju est vraiment plus paisible... ça me plaît bien. » En disant qu’il arrive à déceler et reconnaître l’accent quand un sud-Coréen parle, il souhaite en avoir un, celui de la province de Jeolla.





© Kim Hong-ju

Invité dans notre studio de KBS WORLD Radio, ce jeune de 26 ans, conscient des caractéristiques et des charmes de la langue coréenne, a partagé son parcours depuis la Côte d’Ivoire jusqu’à la Corée du Sud et ses objectifs après ses études.